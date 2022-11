Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 269

Carceri russe svuotate per gli arruolamenti forzati

"L'esercito dei detenuti sta diventando un esercito di suicidi". Così il Ministero della Difesa ucraino ha commentato la forte diminuzione del numero di prigionieri nelle carceri russe in seguito alla guerra in Ucraina. Scrive il canale telegram del sito ucraino Unian. Secondo il ministero, dalle carceri russe sono spariti 23.000 prigionieri. Tale riduzione sarebbe dovuta al reclutamento di massa di prigionieri da inviare alla guerra in Ucraina.