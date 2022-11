Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 270

Raid russi nella regione di Sumy Sparati oltre 50 colpi di mortaio e artiglieria

Le truppe russe hanno bombardato oggi tre comunità nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, sparando più di 50 colpi di mortaio. Lo ha reso noto DmytroZhyvytskyi, governatore della regione, riporta Ukrinform. Secondo la stessa fonte, a finire sotto il fuoco nemico sono state le comunità di Esman, Bilopillia e Shalyhyne. In particolare, gli invasori russi hanno usato l'artiglieria per attaccare la comunità di Esman, dove sono stati registrati sette raid, ma nessun danno è stato segnalato. La comunità di Bilopillia è stata colpita da colpi di mortaio, mentre sono stati registrati ben 22 attacchi a un villaggio di confine. Secondo Zhyvytskyi, un centro culturale, un panificio, un negozio, una linea elettrica e una linea del gas sono stati danneggiati dagli attacchi nemici. Infine a Shalyhyne dove l'esercito russo ha sparato 24 colpi di mortaio contro la comunità ma non si sono registrati danni.