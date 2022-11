Zelensky accusa Mosca di crimini contro l'umanità: milioni di persone senza riscaldamento e acqua

Nebenzya: danni infrastrutture causati da difesa Kiev

L'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha addossato la responsabilità delle vittime civili e dei danni alle infrastrutture in Ucraina alla difesa aerea ucraina. "Danni e vittime si verificano per colpa della difesa aerea ucraina, che non si trova alla periferia delle citta', ma al centro. Di conseguenza, frammenti di missili o missili ucraini cadono fuori strada o su obiettivi a cui la Russia non mirava". L'ambasciatore russo ne ha parlato nel corso della riunione del Consiglio di

Siciurezza dell'Onu, convocato su richiesta di Kiev. Nebenzya ha anche accusato "i nazionalisti ucraini" di aver fatto "epurazioni di massa e repressioni" a Kherson contro la popolazione locale.