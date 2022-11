Zelensky: "Attacchi russi a Kherson ogni ora". Danneggiato ospedale a Zaporizhzhia

Zelensky: Attacchi russi a Kherson ogni ora, è vendetta di chi ha perso

"Quasi ogni ora ricevo notizie di attacchi da parte degli occupanti a Kherson e in altre comunità. Questo terrore è iniziato immediatamente dopo che l'esercito russo è stato costretto a fuggire dalla regione di Kherson. Questa è la vendetta di chi ha perso". Così nel suo consueto video serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a proposito della situazione nel suo Paese. "Non sanno combattere. L'unica cosa che possono ancora fare è terrorizzare - prosegue - Terrorismo energetico, dell'artiglieria, o missilistico: a questo la Russia si è ridotta sotto i suoi attuali leader". Per Zelensky "solo la liberazione della nostra terra e garanzie di sicurezza affidabili per l'Ucraina possono proteggere il nostro popolo da qualsiasi escalation russa. Lavoriamo con i partner ogni giorno per questo. Presto ci saranno importanti novità". "Abbiamo sopportato nove mesi di guerra su vasta scala e la Russia non ha trovato un modo per spezzarci - ha concluso - E non lo troverà. Dobbiamo continuare a resistere".