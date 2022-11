Institute for the Study of War: i russi non riusciranno a circondare Bakhmut

L'Institute for the Study of War scrive nel suo report quotidiano che è improbabile che le malmesse forze russe intorno a Bakhmut siano in grado di accerchiare la città in tempi rapidi. É la risposta del think tank di Washington alle affermazioni di vari blogger militari russi che scrivevano ieri dell'imminente accerchiamento della città .