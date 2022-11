Ondata di maltempo su tutta Italia: allerta rossa su Sardegna e Abruzzo, 7 regioni arancioni

Maltempo, Sardegna, black out ad Assolo: gruppo elettrogeno per donna che necessita del respiratore

Ad Assolo, dove si è verificato un black out elettrico, è stato installato un gruppo elettrogeno in casa di una donna che ha necessità del respiratore automatico collegato alla rete. Attualmente ci sono ancora 14 interventi in coda. Piogge incessanti anche le Cagliaritano e nel Sulcis: a Iglesias alberi e cartelli stradali sono finiti sulle auto, ma al momento non si registrano feriti. Interventi dei vigili delf uoco anche a Carbonia e San Vito.