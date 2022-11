Manovra, Meloni: "Aiuto ai ceti medi e non ai ricchi. Data priorità a crescita e giustizia sociale"

Manovra, Meloni: per famiglia e natalità 1,5 miliardi, senza precedenti

"I provvedimenti per la famiglia e la natalità cubano quasi 1,5 miliardi, una scelta che non ha molti precedenti nei governi degli ultimi anni. L'assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per primo anno di vita del bambino e del 50% per le famiglie con 3 figli e più per tre anni. L'Iva sui prodotti per l'infanzia e gli assorbenti viene portata al 5%. Vengono confermate le misure per l'acquisto per la prima casa per le giovani coppie", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa.