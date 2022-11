Missili russi sulla Polonia, la Nato in allerta

Biden: "Indagine e poi decisione collettiva su risposta"

Con gli altri leader abbiamo deciso, all'unanimità, di procedere prima con l'indagine per capire esattamente e poi decideremo collettivamente come rispondere. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al termine del vertice G7-Nato convocato d'urgenza a margine del G20 per analizzare la situazione della guerra in Ucraina. È totalmente inconcepibile" ha aggiunto Biden che "in un momento in cui il mondo si riunisce" per chiedere "una de-escalation" la Russia "continua la sua escalation in Ucraina".