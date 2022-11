Oggi al via i Mondiali, si parte con Qatar - Ecuador

Ci siamo. Dopo anni di attesa, fatta anche di annunci, polemiche, proteste, oggi cominceranno i Mondiali di calcio Qatar 2022. Come tradizione, la prima sfida vedrà in campo i padroni di casa, che sfideranno l'Ecuador.

L'appuntamento è alle 17, stadio Al Bayt. Ma prima ci sarà la cerimonia inaugurale. Tutto in diretta su Rai1, e in diretta streaming su rainews.it e Rai Play. Ricordiamo infatti che la Rai trasmetterà tutte le 64 partite di questo mondiale. E - chi vorrà - potrà seguirle anche in 4k.

Nella giornata d'esordio è l'unica partita in programma. Poi, domani ci saranno altre 3 partite. Da martedì, invece, si va a regime con 4 partite al giorno.

Qatar - Ecuador è una partita del girone A. A completare il gruppo, ci sono Olanda e Senegal, che si sfideranno domani alle 17.