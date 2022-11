I Mondiali entrano nel vivo, oggi dalle 14.00 Inghilterra - Iran in diretta streaming

Non è solo calcio Inghilterra-Iran

Grande attesa per la prima partita di oggi, dopo che ieri un altro calciatore dell'Iran Ehsan Hajsafi, ha preso posizione sulle proteste contro il regime nel suo Paese. “Spero si cambi come vuole il popolo”, ha detto in conferenza stampa .

Altri due giocatori precedentemente, Hossein Hosseini e Vahid Amiri, hanno inviato le condoglianze alle famiglie delle vittime ed espresso solidarietà al movimento, pesantemente represso, che da due mesi scuote Repubblica islamica.

Il 27 settembre l'intero team aveva indossato giacche nere in segno di lutto prima di una partita contro il Senegal.