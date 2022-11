Si parte con Marocco - Croazia alle 11. Negli altri match in campo Germania, Spagna e Belgio

Il menu di oggi

Oggi si alza il sipario sui gruppi E ed F. I croati di Brozovic, nella prima sfida della giornata, affrontano il Marocco del bomber della serie B, Cheddira.

Alle 14 fischio d'inizio di Germania - Giappone, e alle 16 di Spagna - Costa Rica. Tutte in diretta su Rai 2. Alle 20 su Rai 1 Belgio Canada. Sfide come sempre in streaming su Rainews.it e Rai Play.