Mondiali in Qatar, le partite della giornata dalle 11.00, segui tutti gli aggiornamenti

Grande attesa per Brasile-Serbia alle 20

Grande attesa per il Brasile questa sera alle 20, è tra le squadre favorite per la vittoria.

E se i Verdeoro sono in grande spolvero, con Alisson in porta, la difesa guidata da Thiago Silva e Marquinhos, Fred e Casemiro in difesa, le notizie delle ultime ore dicono che la Serbia forse non avrà Filip Kostic, esterno sinistro della Juventus. Lo ha detto il ct Dragan Stojkovic “Kostic è un punto interrogativo, ha un problema muscolare”.

Sarà la terza sfida tra Brasile e Serbia ai Mondiali. Si sono trovate ai gironi anche a Russia 2018. Quattro anni fa il risultato fu 2-0 per i sudamericani, a segno con Paulinho e Thiago Silva. In precedenza si erano affrontate in amichevole, nel giugno 2014 (prima dell'inizio della Coppa del Mondo): 1-0 per il Brasile con gol di Fred. Nessuna rete segnata dunque dalla Serbia.