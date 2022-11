Mondiali in Qatar, le partite della giornata dalle 11.00, segui tutti gli aggiornamenti

La prima partita di giornata Giappone-Costa Rica

Dopo aver battuto la Germani per 2-1 , il Giappone potrebbe salire in testa al girone con due successi consecutivi. Sarebbe la prima volta di due vittorie nelle prime partite per gli asiatici nella storia dei Mondiali di calcio. Il Costa Rica invece ha perso la partita d'esordio contro la Spagna, una pioggia di gol, 7-0, ha travolto i centro-americani.

Si gioca oggi alle 11 allo stadio Ahmed bin Ali.