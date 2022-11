Mondiali, alle 16 Olanda - Qatar. Alle 20 la sfida ad alta tensione Iran - Usa

Le partite di oggi e come seguire su rainews.it

Oggi prende il via la terza e decisiva giornata dei gironi di qualificazione. Per questo oggi, per quattro giorni, alcune partite verranno giocate in contemporanea.

Contrariamente a quello accaduto fino ad ora, si giocheranno alla stessa ora le 2 partite dello stesso girone, in modo da non creare situazioni di vantaggio per nessuno.

Per questo, rainews.it seguirà le partite di oggi non con una sola “maratona”, ma con 2. In questo modo sarà possibile seguire su ogni "maratona" la diretta streaming e la cronaca testuale di una delle 2 partite in corso.

Nell'articolo che stai leggendo, quindi, potrai seguire:

alle ore 16, Olanda - Qatar . Diretta tv Rai 1, e in streaming su questa pagina di rainews.it e su Rai Play

. Diretta tv Rai 1, e in streaming su questa pagina di e su Rai Play alle ore 20, Iran - Stati Uniti. Diretta tv su Rai 1, e in streaming su questa pagina di rainews.it e su Rai Play

Invece, potrai seguire nell'altra maratona: