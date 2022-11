Il giorno di Djokovic contro Ruud. Il serbo agguantail primato di Roger Federer.Vince in due set

Djokovic "Sono contento di essere tornato a vincere questo torneo dopo 7 anni"

"Da un sacco di tempo desideravo questo sesto titolo. Ho dovuto aspettarwe sette anni, un sacco di tempo, ma aver aspettato tanto rende questa vittoria ancora piu' dolce. Queste partite si decidono su piccoli margini: oggi mi sono stati sufficienti due break, uno a set. Entrambi abbiamo servito bene, io ho cercato di essere aggressivo. Sono contentyi di aver chiuso con l'ace". Lo dice Novak Djokovic che a 35 anni e 182 giorni diventa il più anziano vincitore del Masters. "Ho detto mille volte di quanto sia stata insolita questa stagione - aggiunge - è un grande sollievo e una grande soddisfazuione concluderla così. E' stato un anno difficle perchè ero in agitazione in attesa di sapere se poter giocare o meno. Ora voglio andare in vacanza", conclude il serbo che con questa vittoria guadagna tre posizioni e si porta al quinto posto nella classifica Atp, non comunque troppo lontano dal primo posto occupato da Carlos Alcaraz con appena 2.000 punti in più.

Il trentacinquenne serbo ha anche centrato il quinto titolo stagionale dopo i tornei di Roma, Wimbledon, Tel Aviv ed Astana.