Seconda giornata a Melbourne

Mondiali di nuoto in vasca corta, già un argento per l'Italia. Diretta streaming qui

Inizio sfavillante per gli Azzurri nella seconda giornata: argento e record europeo nella 4x50 mista mista, argento anche per Mora. Ieri record del mondo di Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon nella 4x100 stile libero uomini e oro per Paltrinieri