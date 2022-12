Terza giornata di mondiali di nuoto a Melbourne: altri due argenti e un bronzo per l'Italia

Il bilancio della terza giornata

Giornata dal sapore agrodolce all'Aquatic Centres di Melbourne.

Sono arrivati due argenti e un bronzo: medaglie bellissime che confermano l'alto livello raggiunto dal nuoto tricolore. Tuttavia permane un retrogusto amaro per i risultati ottenuti oggi perché Martinenghi era favorito nei 100 rana ed è terminato secondo alle spalle di Fink; la 4×50 stile libero, in testa fino a pochi metri dall’arrivo, giunge seconda per soli 4 centesimi e Miressi, pur uguagliando il record italiano nei 100 stile, conquista il bronzo che, per come ci ha abituato la velocità azzurra, quasi delude.

A completare la giornata un quarto posto anche qui con qualche rammarico per Razzetti nei 200 farfalla e l’ottavo posto di Ciampi nella finale dei 400 stile.