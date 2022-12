Quarta giornata dei Mondiali di nuoto a Melbourne, la diretta streaming e gli aggiornamenti

200 rana maschili

Medaglia d'oro per Daiya Seto nei 200 rana: il giapponese ha chiuso in 2'00''35, vicino al record del mondo. Argento per Nic Fink (che non riesce a bissare l'oro dei 100), bronzo per il cinese Haiyang Qin. Per Seto è la seconda medaglia nei campionati dopo l'argento nei 200 farfalla