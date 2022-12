Quinta giornata dei Mondiali di nuoto, altri due ori nel bottino italiano, segui la diretta

Infinito Paltrinieri: oro negli 800 stile!

Gregorio Paltrinieri vince il suo secondo oro a Melbourne! Il nuotatore si impone negli 800 stile dopo i 1500. La volata nella seconda metà di gara, chiudendo in 7'29''99, nuovo record dei campionati. Argento per il norvegese Christiansen, bronzo per il francese Fontaine