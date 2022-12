Ultima giornata dei Campionati mondiali di nuoto in vasca corta. Guarda la diretta streaming qui

L'ultima giornata di gare a Melbourne

Azzurri oggi alla caccia delle ultime medaglie per un bottino già ricchissimo in questi sedicesimi campionati del mondo di nuoto in vasca corta: 12 in tutto, con 5 ori come nell'irripetibile edizione di Abu Dhabi 2021. L’Italia punta sulla staffetta mista uomini, che concluderà la manifestazione, e sulla finale dei 50 rana dove Nicolò Martinenghi è entrato con il miglior tempo e Simone Cerasuolo ha la terza prestazione, tra loro solo lo statunitense Nick Fink. Comunque, questa nazionale ci ha abituato alle sorprese quindi tutte le possibilità sono aperte.