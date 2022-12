Kiev: danneggiate le centrali, l'energia elettrica verrà razionata

Medvedev: Russia ha nuove armi e può usarle contro Occidente

L'ex presidente russo e numero due del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca Dmitry Medvedev ha scritto oggi su Telegram che la Russia sta costruendo "mezzi di distruzione potentissimi" che si basano su nuovi principi. E ha minacciato di usarli anche contro l'Occidente. "Il nostro nemico non si è solo inserito nel governo di Kiev. E' anche in Europa e in America del Nord, in Giappone, in Australia, in Nuova Zelanda e in tutti gli angoli che hanno promesso fedeltà ai nazisti del nostro tempo", ha scritto Medvedev che dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina ha spesso lanciato minacce e accuse.La citazione di armi basate su "nuovi principi" potrebbe essere riferita alla nuova generazione di missili ipersonici che Mosca ha detto di aver sviluppato.