Mosca: armi dell'Ovest a Kiev obiettivo legittimo

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che tutte le armi fornite all'Ucraina dall'Occidente sono "obiettivi legittimi" per la Russia e che saranno distrutte o sequestrate. "Il nostro Paese ha ripetutamente sottolineato - rispondendo a domande pertinenti e fornendo spiegazioni - che non è stata Mosca a interrompere i negoziati ad aprile: era il regime di Kiev" ha detto. "Di conseguenza, come ha già affermato la leadership russa, sarà semplicemente più difficile per loro di raggiungere eventuali accordi in seguito", ha detto Zakharova durante un briefing.

Mosca considera la "formula di pace" per l'Ucraina, espressa da Volodymyr Zelensky, lontana dalla realtà, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo.

In precedenza, Zelensky, durante un appello ai leader dei paesi del G7, ha annunciato i passi che, a suo avviso, avvicineranno la pace al territorio dell'Ucraina. In particolare, ha proposto di portare avanti la "solidarietà raggiunta" nella fornitura di armi di difesa e di realizzare la "formula di pace" proposta in precedenza dall'Ucraina.