Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 302

Kiev: le strutture mediche in zone occupate piene di russi feriti

"Le strutture mediche nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina sono sovraccariche e non sono in grado di far fronte a un gran numero di militari feriti delle forze di occupazione russe". Lo ha affermato la viceministra della difesa ucraina Hanna Malyar, scrive l'Ukrainska Pravda. "Un numero significativo di loro muore senza ricevere le cure mediche di base, anche a causa della mancanza di personale, di attrezzature mediche e farmaci necessari", ha aggiunto Malyar, precisando che per impedire la diserzione dei feriti lievi, le stanze in cui sono tenuti sono chiuse con sbarre di metallo. Inoltre, la viceministra ha riferito che a causa delle ingenti perdite del personale di comando, vengono richiamati ufficiali dalle riserve, in particolare quelli in età pensionabile: "la loro mancanza di esperienza nel combattimento e l'incompetenza causa sfiducia nei confronti del personale e i timori che la loro gestione possa portare a perdite ancora maggiori", ha precisato.