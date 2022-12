Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 305

Nuovo attacco alla base aerea russa di Engels

L'aeroporto di Engels, una città russa a circa 800 km di distanza dal confine ucraino ha subito un'esplosione nella tarda serata. I media russi riferiscono che sono suonate le sirene antiaeree e che autopompe e ambulanze si sono recate nell'area dell'aeroporto, ma non hanno quantificato eventuali anni. Il 5 dicembre scorso si sono verificate altre due forti esplosioni nella base aerea per un, probabile, attacco di droni ucraini sebbene Kiev non ne abbia rivendicato ufficialmente la responsabilità. All' aeroporto di Engels stazionano i bombardieri russi a lungo raggio Tu-95 che costituiscono una componente significativa del suo arsenale nucleare strategico. Gli stessi bombardieri sono stati utilizzati per gli attacchi con missili da crociera contro l'Ucraina.