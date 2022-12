Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 306

Volyamedia: le forze ucraine cercano di avanzare ad un centinaio di km da Luhansk

Volyamedia scrive nel suo canale Telegram che ieri sera, fonti russe nel quartier generale di Luhansk hanno riferito che la situazione nel settore di Svatovo-Kreminna, a un centinaio di chilometri dal capoluogo, era difficile per l'esercito di Mosca. Sembra che l'esercito ucraino stia cercando di avanzare. Una fonte del quartier generale russo ha dichiarato che se l'esercito ucraino riuscirà ad avanzare a est di Svatovo e a tagliare la strada per Starobelsk, ci sarà il rischio di un collasso della difesa russa in questo settore. In questo caso, le Forze Armate russe rischiano che si ripeta lo scenario di settembre a Balakleya, Izyum e Kupyansk.