La Manovra approda al Senato, domani la fiducia e il voto finale. Aggiornamenti in diretta

Cittadinanzattiva: "Errore mancato investimento per piano oncologico nazionale"

"Il finanziamento del Piano Oncologico Nazionale per 10 milioni di euro nel 2023 e per altri 10 nel 2024 - che avrebbero dovuto essere destinati al potenziamento delle

strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza ai pazienti oncologici - e l'anticipazione al 1 gennaio 2023 dell'incremento di 200 milioni per garantire l'indennità integrativa al personale di pronto soccorso erano due misure annunciate, giustamente, come necessarie ma mai davvero inserite nelle Legge di Bilancio: in entrambi i casi si tratta di una gravissima mancanza che comporterà, e sta già comportando, effetti negativi sui cittadini e sul nostro servizio sanitario nazionale". Lo dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

"Crescono le dimissioni dai Pronto soccorso in diverse realtà italiane, con gravi ricadute sul personale, già sottodimensionato e allo stremo: soltanto nel Lazio mancano ben 400 medici di Pronto soccorso, a livello nazionale la carenza è stimabile in almeno 5000 unità - aggiunge Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio- Il rischio nei prossimi mesi è la chiusura in diversi contesti locali di strutture di emergenza-urgenza, a causa di dimissioni sempre più massicce determinate dal combinato disposto di atti politici che umiliano il personale e dalla poca attrattività di un settore in cui lavorare comporta grande stress e spesso anche pericoli".