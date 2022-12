La manovra approda alla Camera, si lavora sull'emendamento da 450 milioni senza copertura

Franceschini: il bonus cultura per i 18enni è un compromesso

"Il maxi emendamento alla manovra di bilancio assesta un duro colpo ai settori culturali, del tutto assenti nella politica economica del governo, e compromette il bonus cultura per i diciottenni introducendo spiacevoli differenziazioni tra i ragazzi", dice al Messaggero il senatore Pd ed ex ministro Dario Franceschini. "Il governo, che adesso scarica le responsabilità sui gruppi parlamentari, snatura irresponsabilmente una misura che ha funzionato e che è stata riconosciuta a livello internazionale come un modello da seguire: il Pass Culture in Francia, il Bono Cultural Joven in Spagna, o il Kultur Pass in Germania si sono apertamente ispirati alla nostra 18app, ed iniziative analoghe sono allo studio in molti altri Paesi", per questo "il bonus cultura deve restare universale, il suo messaggio è senza limiti di censo o istruzione: con 18app lo Stato saluta l'ingresso nella maggioreetà deisuoi cittadini riconoscendo un diritto alla fruizione culturale, come leva di emancipazione e di autonomia". "Dunque questa misura andrebbe rafforzata, non certo utilizzata per far cassa e finanziare interventi a pioggia", rincara.