Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 280

ISW: A Bakhmut i russi si stnno logorando senza vntaggi tattici

L'Institute for the Study of War scrive nel suo report quotidiano che gli sforzi russi intorno a Bakhmut indicano che le forze di Mosca non hanno imparato dalle precedenti campagne concentrate su obiettivi di limitata importanza operativa o strategica e con un alto tasso di perdite. Anche se le truppe russe continueranno ad avanzare verso e all'interno di Bakhmut, scrive il sito, e anche se costringeranno gli ucraini a una ritirata controllata dalla città, come a Lysychansk, Bakhmut stessa offrirà loro pochi vantaggi operativi. I costi associati a sei mesi di combattimenti brutali e logoranti intorno a Bakhmut superano di gran lunga qualsiasi vantaggio operativo che i russi possono ottenere dalla conquista della cittadina. Le offensive russe intorno a Bakhmut, d'altra parte, stanno consumando una parte significativa della potenza di combattimento disponibile della Russia, facilitando potenzialmente il proseguimento delle controffensive ucraine altrove.