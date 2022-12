Kiev: i soldati ucraini morti sono 13mila. Zelensky, via le organizzazioni religiose legate a Mosca

Pentagono valuta ampliamento formazione militari Ucraina

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin e altri alti funzionari del Pentagono stanno valutando un'importante espansione dell'addestramento rivolto all'esercito ucraino, secondo il Washington Post.

Il piano, in discussione da settimane, secondo alti funzionari della Difesa degli Stati Uniti, si baserebbe sui miliardi di dollari in armi inviati dagli Usa e unità combattenti ucraine con centinaia, o forse anche migliaia di soldati, da addestrare a Grafenwoehr, in Germania, dove l'esercito americano ha istruito le forze ucraine in numero minore per anni.