Kiev: nostra bandiera su riva sinistra Kherson. Austin: Non saremo trascinati nella guerra da Putin

"Non saremo trascinati nella guerra di Putin". Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, durante il suo intervento al 'Reagan National Defense Forum'. Austin ha spiegato che il Pentagono è preoccupato per la Russia, e resta quindi impegnato nella fornitura di armi a Kiev. Allo stesso tempo, ha sottolineato ancora Austin, va evitata un escalation che trasformi il conflitto in una guerra degli Stati Uniti a Mosca.