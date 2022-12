Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 285

Blinken: Mosca cercherà una finta pace per riarmarsi

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che la Russia potrebbe cercare un modo per ritirarsi dall'Ucraina senza negoziare una pace duratura. Parlando al Ceo Council Summit di Washington, organizzato dal Wall Street Journal, il capo della diplomazia Usa ha detto che il governo di Kiev deve decidere gli scopi futuri della guerra e i termini con cui intende fermarla. Ma anche messo in guardia sulla possibilità che la Russia possa cercare una finta uscita in modo da recuperare forze e prepararsi a un nuovo attacco. "Una delle cose che potete immaginare - ha detto - è che la Russia stia cercando una via d'uscita". "Ma - ha aggiunto - a meno che la Russia non dimostri di essere interessata in un'opera diplomatica seria, non andrà da nessuna parte. Quello che vogliamo vedere è solo una pace durevole, non una pace finta".