Kiev: black out completo è un'ipotesi realistica. Parolin: Vaticano luogo adatto per il dialogo

Borrel: ok Consiglio ad aumento di 2 mld fondo fornitura armi

Il Consiglio Ue ha raggiunto un accordo politico al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dello strumento europeo per la pace (Epf), ossia il fondo finora utilizzato per fornire armi all'Ucraina. Il Consiglio ha deciso in particolare di aumentare il massimale finanziario complessivo di 2 miliardi di euro nel 2023, con la possibilità di un ulteriore aumento in una fase successiva. L'aumento totale del massimale finanziario complessivo dell'Epf fino al 2027 ammonterebbe a 5,5 miliardi di euro. "La decisione odierna ci garantirà i finanziamenti per continuare a fornire un sostegno militare concreto alle forze armate dei nostri partner. In meno di due anni, lo strumento europeo per la pace ha dimostrato il suo valore. Ha completamente cambiato il modo in cui sosteniamo i nostri partner in materia di difesa. Rafforza l'Ue e i suoi partner", spiega l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell. L'accordo sarà formalizzato a inizio 2023.