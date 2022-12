Conferenza di Parigi: raccolto 1 miliardo di euro per l'emergenza energia in Ucraina

Gb, Putin teme dissenso e cancella conferenza stampa

L'annuncio, da parte del Cremlino, che il presidente Vladimir Putin non terrà la conferenza stampa di fine anno per la prima volta in 10 anni, mostra la preoccupazione per il crescente dissenso sulla guerra in Ucraina. E' l'analisi contenuta nel bollettino quotidiano diffuso dall'intelligence della Difesa britannica.

"La conferenza stampa è diventata un appuntamento fisso nel calendario degli impegni pubblici di Putin ed è stata spesso utilizzata come occasione per dimostrare la presunta integrità di Putin - scrivono gli analisti di Londra - Nonostante le domande siano quasi certamente vagliate in anticipo, la cancellazione e' probabilmente dovuta alle crescenti preoccupazioni sulla prevalenza del sentimento anti-guerra in Russia". Secondo l'analisi, il Cremlino è particolarmente sensibile "alla possibilità che qualsiasi evento a cui partecipa Putin possa essere dirottato da discussioni non autorizzate sull'operazione militare speciale".