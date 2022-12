Avvertite due potenti esplosioni a Kiev. Zelensky: ci prepariamo a ogni scenario di difesa

Sunak oggi annuncia un nuovo invio di artiglieria per il 2023

Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà oggi un nuovo pacchetto di artiglieria per l'Ucraina, in occasione

di un vertice a Riga della Joint Expeditionary Force (JEF), che riunisce una dozzina di Paesi nordici, baltici e del nord Europa. Sunak parteciperà al secondo incontro faccia a faccia del JEF, dove solleciterà il gruppo a mantenere o aumentare l'assistenza militare all'Ucraina nel 2023, secondo una dichiarazione del suo ufficio di Downing Street. In quella sede confermerà anche la fornitura di "centinaia di migliaia di proiettili d'artiglieria" all'Ucraina il prossimo anno, nell'ambito di un contratto da 250 milioni di sterline (286 milioni di euro) che "garantisce un flusso costante di munizioni d'artiglieria" per tutto il 2023.Il primo ministro, che ricorda di essere il maggior fornitore europeo di aiuti militari difensivi all'esercito ucraino, ha affermato nella dichiarazione di aver già informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del nuovo pacchetto di aiuti la scorsa settimana. Il Regno Unito guida da poco più di cinque anni la cosiddetta Joint Expeditionary Force (JEF), che comprende Svezia, Finlandia e sette membri della NATO del Nord Europa. Durante l'incontro, i leader affronteranno il tema delle capacità di difesa richieste dall'Ucraina, in particolare la difesa aerea, e accelereranno la cooperazione militare tra i membri del gruppo, in particolare il sostegno a Svezia e Finlandia in vista della loro adesione alla NATO. "Per raggiungere la pace, dobbiamo scoraggiare l'aggressione. I nostri dispiegamenti congiunti nella regione sono fondamentali per garantire che saremo in grado di rispondere alle minacce più gravi", ha detto Sunak. Secondo Downing Street, l'accordo "accelererà la ricerca e l'innovazione digitale in entrambi i Paesi", oltre a rafforzare la cooperazione in materia di salute, istruzione, sicurezza informatica, dati e connettività.