Zelensky: la Russia e l'Iran sono corresponsabili di terrorismo

Zelensy: la Russia e l'Iran sono corresponsabili di terrorismo

“Questo è il terrorismo internazionale di due regimi, ne saranno corresponsabili: nel suo consueto messaggio serale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca la Russia e l'Iran che, secondo Kiev, ha fornito un nuovo lotto di droni kamikaze ai russi. ”La mattinata odierna in diverse regioni e città del nostro paese è stata, purtroppo, rovinata dal caratteristico suono degli ‘shaheed’ iraniani. Ma la maggior parte di loro fortunatamente non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati , e questo ha reso la nostra mattina un po' migliore. 30 droni sono stati abbattuti: un buon risultato. Ringrazio tutti i nostri combattenti antiaerei, i piloti, i gruppi mobili di fuoco per questo risultato e per la protezione del cielo ucraino", ha detto Zelensky.