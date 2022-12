Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 304

Cina, 'rapporti con Russia solidi come un monolite'

Le relazioni tra Cina e Russia "sono forti come un monolite e non cambiano sotto l'influenza dell'instabile situazione internazionale": lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un simposio dedicato alla diplomazia, secondo quanto riferito dalla Tass. "Le relazioni tra Cina e Russia non sono suscettibili di interferenze e provocazioni; i grandi cambiamenti nello stato delle cose non li danneggiano", ha affermato il ministro. La cooperazione tra Pechino e Mosca non è antagonistica e non è diretta contro terzi, ha osservato Wang Yi. "Cina e Russia si esprimono con fermezza contro l'egemonia e contro una nuova guerra fredda", ha aggiunto. Entrambi i Paesi stanno promuovendo in modo proattivo la cooperazione bilaterale, affrontando interessi strategici reciproci e basandosi sulla fiducia reciproca, ha osservato il ministro. Intanto, il fatturato commerciale tra Cina e Russia sta raggiungendo il livello di 200 miliardi di dollari all'anno, ha affermato. Gli accordi in valute nazionali nel commercio reciproco tra Cina e Russia sono in espansione, ha osservato Wang Yi, evidenziando l'importanza di progetti bilaterali su larga scala attuati da sforzi congiunti.