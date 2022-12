Lavrov: da Russia piani per impedire forniture armi. Sindaco: Kharkiv attaccata per la seconda volta

Lavrov: da Russia piani per impedire forniture armi

L'esercito russo sta lavorando a nuovi piani per impedire all'Ucraina di ricevere armi e munizioni dall'estero, afferma il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un'intervista al primo canale russo. "Vediamo che l'Ucraina sta ricevendo le migliori armi occidentali. Questo è il motivo per cui ci sono richieste da parte di esperti militari per fermare queste rotte di rifornimento", ha detto Lavrov nell'intervista alla TV russa. "Vengono prese in considerazione linee ferroviarie, ponti e gallerie. Presumo che prenderanno decisioni professionali su come rendere queste consegne più difficili, o idealmente interromperle del tutto", ha aggiunto.