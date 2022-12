Allarme raid aerei negli oblast di Kiev, Cherkasy e Kirovohrad

Zelensky: black out nella maggior parte del Paese

I raid missilistici russi hanno provocato "interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina". Lo ha riferito il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky che nel suo messaggio serale ha precisato: "È particolarmente difficile nella regione di Kiev e nella capitale, nella regione di Lviv, a Odesa e nella regione, a Kherson e nella regione, nella regione di Vinnytsia e nella Zakarpattia". "I nostri ingegneri energetici e le squadre di riparazione stanno facendo di tutto per far sì che gli ucraini risentano il meno possibile delle conseguenze dell'attacco dei terroristi. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per ripristinare la fornitura di energia", ha aggiunto Zelensky che poi ha puntualizzato: "Con ogni attacco missilistico di questo tipo, la Russia si spinge sempre più in un vicolo cieco. Hanno sempre meno missili. Invece, lo status di più grande terrorista del mondo avrà conseguenze per la Russia e i suoi cittadini per molto tempo. E ogni missile non fa che confermare che tutto questo deve finire con un tribunale. Ed è esattamente quello che accadrà".