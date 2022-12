Ministro Difesa: è interesse della Russia porre fine a questa guerra il prima possibile

Mosca: difesa da 20 mila soldati per Capodanno

Da domani, circa 20.000 militari saranno dispiegati per la difesa "aerea e missilistica" di Mosca. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti. In particolare, "piu' di 1.800 militari del primo esercito per scopi speciali di difesa aerea e missilistica delle forze aerospaziali russe assumeranno servizio di combattimento alla vigilia di Capodanno". I compiti di tale esercito riguardano la difesa della capitale russa dalle armi di attacco aereo e dai missili balistici. È armato con lanciatori antimissili progettati per distruggere le testate di missili balistici intercontinentali. Le squadre di combattimento del 1/mo esercito di difesa aerea e missilistica presteranno servizio in unita' di forze missilistiche antiaeree, presso stazioni radar di unita' RTV, posti di comando e posti di comando di formazioni e unita' militari.