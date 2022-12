Frana Casamicciola: prima notte fuori casa per gli sfollati

Ischia: nuova frana da un costone nel comune di Barano. Chiusa la strada verso la spiaggia dei Maronti

Ancora paura a Ischia.

Circa un'ora fa, verso le 10 si è verificato uno smottamento lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano d'Ischia. Il movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi e per precauzione le autorità hanno sospeso il transito lungo la strada e sono in corso le verifiche sulla staticità dell'intero costone su cui non insistono abitazioni.

Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente da e per le loro abitazioni.