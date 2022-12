Mondiali, alle 16.00 Croazia-Belgio, alle 20.00 Giappone-Spagna, tutto quello che c'è da sapere oggi

Le partite di oggi e come seguire su rainews.it

Giornata decisiva per i gironi E e F. Anche oggi alcune partite verranno giocate in contemporanea.

Per questo, rainews.it continuerà a seguire le partite di oggi non con una sola “maratona”, ma con 2. In questo modo sarà possibile seguire su ogni "maratona" la diretta streaming e la cronaca testuale di una delle 2 partite in corso.

Nell'articolo che stai leggendo, quindi, potrai seguire:

alle ore 16, Croazia-Belgio . Diretta tv su Rai 1, e in streaming su rainews.it e su Rai Play

alle ore 20, Giappone-Spagna . Diretta tv su Rai 1, e in streaming su rainews.it e su Rai Play

Invece, potrai seguire nell'altra maratona: