Mondiali in Qatar, alle 20 Argentina-Croazia: è sfida tra palloni d'oro per arrivare in finale

Il ct croato teme il "gioco sporco" degli argentini

Il media croato Sportske ha pubblicato un articolo intitolato lo "sporco piano", in riferimento alle modalità che l'Argentina avrebbe meditato di mettere in atto stasera. Il Ct croato Dalic dice di aver saputo di intenzioni “marce” degli argentini per creare nervosismo in campo.

“Una tattica che si è già vista con l'Argentina nella partita contro l'Olanda, in una sfida ad alta tensione, quando non si sono distinti per il loro comportamento. Non hanno paura di fare tutto quello che pensano possa aiutarli a vincere. Gli argentini pensano che i nostri calciatori, specialmente alcuni di loro, abbiano i nervi deboli”