Sport Calcio Mondiali Timeline

Qatar 2022

Mondiali in Qatar, è il giorno di Francia-Marocco, alle 20 la diretta, qui gli aggiornamenti

Voli speciali dal Marocco per questa inaspettata semifinale, grande fermento, e forti legami tra le due nazionali. La partita, come sempre, è in diretta su Rai 1 e Rai 4K, in simulcast streaming su Rai Play e Rainews.it