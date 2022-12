Mondiali in Qatar, il giorno della finale, aggiornamenti in diretta nell'attesa di Argentina-Francia

Il ct dell'Argentina Scaloni: non è una finale Messi-Mbappé

Scaloni: "Auguro a Lionel di alzare la Coppa perché questo è il suo ultimo Mondiale, ma domani la partita è tra due squadre". Il ct albiceleste prova ad allentare la pressione sul fuoriclasse sudamericano . L’attesa per Lionel Messi è altissima. Più alta che su Mbappé. Perché è evidente che questa è l’ultima occasione per il 10 albiceleste di vincere una Coppa del Mondo, e avvicinarsi così al mito di Diego Armando Maradona. Il francese, invece, ha già un mondiale vinto all’attivo. E in più ha dalla sua l’età: non ha ancora compiuto 24 anni.