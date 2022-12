Mondiali. Oggi al via gli ottavi di finale: si inizia alle 16 con Olanda-Stati Uniti d'America

Cosa è successo ieri

Vittoria storica del Camerun sul Brasile, ma i Leoni sono fuori. Passano Verdeoro e Svizzera. Affermazione memorabile per la squadra di Song che batte per la prima volta in un Mondiale il Brasile, rete decisiva di Aboubakar al 91esimo. Gli elvetici si affermano sulla Serbia 3-2. Troppi errori difensivi per la nazionale di Stojkovic.

Corea del Sud e Portogallo agli ottavi, asiatici in festa. L'Uruguay batte il Ghana ma è out. Gli asiatici guidati dal portoghese Bento ribaltano il risultato e si impongono sui lusitani 2-1. La Celeste vince 2 a 0 sulla nazionale africana, ma il numero di gol segnati premia la Corea del Sud