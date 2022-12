Quarti di finale: le partite di oggi e tutto quello che c'è da sapere per seguire i Mondiali

Tite, ct del Brasile, alla vigilia del quarto di finale con la Croazia

Tite, il ct del Brasile, alla vigilia del quarto di finale contro la Croazia, respinge al mittente le critiche sui “famosi balletti” platealmente esibiti dopo ogni gol “Mi dispiace e non commenterò chi non conosce la storia e la cultura del Brasile. Voglio avere un legame con le persone che si identificano con me, con il mio lavoro e che conoscono la mia storia. Tanti ragazzi balleranno e questo non screditerà nessuno”.

E aggiunge che contro la Croazia il Brasile non cambierà il suo stile di gioco “E' l'identità del calcio brasiliano, non sono io, è la generazione che è emersa ora, sono gli allenatori di base che hanno formato questi atleti - sottolinea Tite - E' una nuova generazione. Diamo loro fiducia in modo che possano dare il meglio. E' la nostra caratteristica. Sotto pressione, devi avere il coraggio di giocare in questo modo, anche correndo dei rischi. Stiamo andando avanti, questo è quello che noi crediamo".