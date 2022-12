Mondiali di calcio. Ottavi di finale, seconda giornata. Oggi alle 16 Francia-Polonia

Le partite di oggi e dove vederle

Le partite di oggi saranno trasmesse entrambe su RAI Uno e, come sempre, in streaming qui su Rainews.it e su RaiPlay con dirette e aggiornamenti in tempo reale:

ore 16:00 Francia - Polonia diretta tv Rai Uno

ore 20:00 Inghilterra - Senegal diretta tv Rai Uno