Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro

L'inedito di Ratzinger: "La Chiesa sia più critica e più attiva"

Parla della "stanchezza" della fede in Occidente, Joseph Ratzinger, nell'intervista inedita rilasciata nel 1988 dall'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, a Manfred Schell, su Die Welt."Penso si tratti di una stanchezza che nel complesso risulti da una saturazione dell'esistenza di conoscenza e capacità di fare e nella quale emergono dubbi riguardo all'uomo stesso - diceva l'allora porporato nell'intervista che comparirà nel volume dell'Opera Omnia di Joseph Ratzinger che sarà pubblicato in primavera dalla Libreria Editrice Vaticana e di cui il Corriere della Sera rende noto uno stralcio -. Siamo talmente concentrati su questioni relative all'autoaffermazione economica e politica che la fede appare come un'offerta da aggiungere per così dire a forza da qualche parte. I dubbi su sé stessi portano alla fuga, al volere scendere. Ma qui sta anche la possibilità di una riviviscenza della fede, se dà risposte alle domande del proprio tempo".La Chiesa, diceva Ratzinger, deve diventare "più attiva e più critica". "Negli ultimi anni la Chiesa è stata troppo occupata con sé stessa. Negli ultimi decenni - proseguiva - la Chiesa in Germania in ambito politico ha fatto sentire con forza la sua voce — e a ragione — a favore dei valori fondamentali. È importante, ma non deve nascere l'impressione che la fede si esaurisca in una specie di moralismo politico. Il messaggio centrale di Dio, di Gesù Cristo, della salvezza temporale ed eterna deve nuovamente percepirsi di più, perché la Chiesa non è un'organizzazione per il miglioramento del mondo". "È molto importante - proseguiva Ratzinger - che la Chiesa non diventi essa stessa attore di uno gioco di forze politiche e in esso soccomba. Ma deve badare all'anima della politica, al suo fondamento etico".