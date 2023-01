La scomparsa di Gianluca Vialli. I funerali lunedì a Londra in forma privata

Il calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli, all'età di 58 anni, nella clinica di Londra in cui era ricoverato, a causa del tumore al pancreas contro il quale stava combattendo da anni. In una delle sue ultime interviste aveva detto: "Non sto facendo una battaglia contro il cancro perché non credo sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare".

Qui il link alla maratona di ieri, che raccoglie il cordoglio, i ricordi e l'affetto del mondo dello sport e non solo