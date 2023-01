Il feretro di Pelé è arrivato nello stadio del Santos. Dalle 14 la veglia

La veglia comincerà alle 14 allo stadio del Santos

Oggi comincerà il lungo addio del Brasile a Pelé. L'omaggio inizierà con la veglia funebre nello stadio del Santos, l'Urbano Caldeira meglio conosciuto come Vila Belmiro. Il saluto nel “suo” stadio era stata una richiesta esplicita del campione brasiliano.

L'inizio è fissato per le ore 10 del mattino locali, quando in Italia saranno le 14. Il feretro arriverà direttamente dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove O Rei si è spento il 29 dicembre.

Sullo stadio della città di oltre 400mila abitanti convergeranno decine di migliaia di tifosi per l'omaggio alla leggenda del calcio mondiale. Sul terreno di gioco sono state allestite due tende: una per la famiglia e gli amici più stretti, accanto alla bara posta al centro del campo, un'altra per Vip e autorità.